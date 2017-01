Maltempo Turchia, 500 italiani bloccati in aeroporto a Istanbul: "Abbandonati"

Maltempo in Turchia, centinaia di italiani bloccati in aeroporto a Istanbul 1 di 6 Tgcom24 Tgcom24 Maltempo in Turchia, centinaia di italiani bloccati in aeroporto a Istanbul 2 di 6 Twitter Twitter Maltempo in Turchia, centinaia di italiani bloccati in aeroporto a Istanbul 3 di 6 Twitter Twitter Maltempo in Turchia, centinaia di italiani bloccati in aeroporto a Istanbul 4 di 6 Twitter Twitter Maltempo in Turchia, centinaia di italiani bloccati in aeroporto a Istanbul 5 di 6 Twitter Twitter Maltempo in Turchia, centinaia di italiani bloccati in aeroporto a Istanbul 6 di 6 Twitter Twitter Maltempo in Turchia, centinaia di italiani bloccati in aeroporto a Istanbul leggi dopo slideshow ingrandisci

"Situazione delirante, abbandonati in aereoporto" - "Abbiamo aspettato per 14 ore in aeroporto", racconta Chiara Maccarini, 43enne milanese, che nella mattinata di lunedì ha fatto scalo a Istanbul di ritorno da una crociera negli Emirati. "Dovevamo avere l'aereo alle 8 di mattina, poi il volo è stato di ora in ora posticipato, fino a quando in tarda serata è stato annullato. E' una situazione delirante: in aeroporto ci sono migliaia di persone abbandonate, senza assistenza. Anziani e bambini compresi. Non ci sono state date comunicazioni per orientarci, abbiamo saputo qualcosa solo grazie al passa parola".



"C'è anche chi attende in aeroporto da venerdì un volo per l'Italia" - L'aeroporto Ataturk di Istanbul lavora a singhiozzo da venerdì a causa del maltempo e, da allora, sono centinaia i passeggeri che attendono un volo per poter fare ritorno a casa. "Abbiamo conosciuto persone che aspettano da venerdì - ha raccontato ancora la Maccarini -: da allora ogni mattina sono venute in aeroporto e hanno cercato un volo. I voli vengono segnati, ma poi di ora in ora rimandati e infine cancellati. Così è stato per molti sia venerdì, sia sabato, domenica, ecc. Praticamente assente qualsiasi forma di assistenza: per trovare una sistemazione in albergo c'era un solo desk con una coda chilometrica. Affrontarla significava passare la notte in aeroporto. Così io e mio marito abbiamo prenotato in autonomia".



Una situazione limite che ha visto anche alcuni momenti in cui la tensione è salita alle stelle e per sedare gli animi è dovuta intervenire la polizia. "Al ritiro bagagli era il delirio: migliaia di valige provenienti da ogni parte del mondo, ammassate tutte insieme: qualcuno non ha più retto e si è reso necessario l'intervento della polizia".



Disagi a "cascata" anche in Kenya, italiani bloccati a Malindi - Secondo le autorità turche aeroportuali i voli potrebbero riprendere martedì, ma tutto dipende dal se e quando smetterà di nevicare. Nel frattempo la congestione dei voli in Turchia ha causato disagi anche in Kenya. Sarebbero infatti molti i nostri connazionali rimasti bloccati da giorni sulla costa del Paese africano, a Malindi e a Watamu, in attesa di rientrare in Italia via Istanbul. Il portale Malindikenya.net, scrive infatti che venerdì scorso "il primo volo della Turkish Airways che avrebbe dovuto riportare i primi turisti in Italia via Istanbul ha avuto un ritardo di otto ore, poi però la situazione climatica nella città turca è peggiorata ulteriormente, e i passeggeri provenienti dal Kenya sono rimasti bloccati e sono stati portati in un hotel".