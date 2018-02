Maltempo, sale a 24 il bilancio delle vittime per il gelo in Europa

Si è aggravato a 24 morti il bilancio delle vittime per l'ondata di gelo siberiano che da venerdì colpisce l'Europa. Nove persone sono morte in Polonia, di cui cinque nella notte tra lunedì e martedì; quattro persone sono morte in Francia; tre senzatetto in Repubblica Ceca; cinque persone sono morte in Lituania; due in Romania; e un clochard ha perso la vita in Italia.