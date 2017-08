Maltempo, Parigi in tilt: strade allagate e ingorghi

Temporali ampiamente annunciati e Parigi va in tilt. Le piogge di domenica sera hanno messo in difficoltà i vigili del fuoco: molte fogne intasate hanno provocato l'allagamento delle strade, con gravi ingorghi, e quasi 2.000 persone hanno chiamato la centralina per soccorsi. La pioggia ha inoltre invaso le stazioni della metropolitana, fra queste anche quella centralissima di Republique, ma dopo ore di lavoro la rete è tornata in funzione.