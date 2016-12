Maltempo, interrotto tunnel Tenda

Il tunnel di Tenda è chiuso a tempo indeterminato a causa del distacco di una valanga sul versante francese. Le operazioni di pulizia sono in corso ma risultano molto complicate per la tormenta di neve che si sta abbattendo sulla zona. Secondo l'Arpa Piemonte permane l'allerta gialla per neve sul Cuneese a causa delle precipitazioni attese dal pomeriggio, con quota delle nevicate intorno ai 1000 metri. La situazione migliorerà martedì.