Maltempo in Usa, piogge da record in Texas

A Houston, in Texas, un tornado ha pesantemente danneggiato un complesso di appartamenti, mentre in Oklahoma un vigile del fuoco è morto mentre tentava di trarre in salvo 10 persone dopo che l'acqua aveva raggiunto livelli pericolosi. Il corpo senza vita di un altro uomo è stato ritrovato in una zona inondata lungo il fiume Blanco in Texas, dopo che il livello dell'acqua si era alzato repentinamente.



A Wimberley, tra Austin e San Antonio, sono andate distrutte tra le 350 e le 400 abitazioni e sono diverse le persone che risultano ancora disperse. Le autorità locali hanno chiesto ai residenti di osservare un coprifuoco per la notte, in seguito al rischio di nuove piogge e inondazioni.