Maltempo in Germania: treni fermi nel Paese e una vittima

L'uragano Friederike, che si sta abbattendo in queste ore sul nord Europa, ha fatto la sua prima vittima in Germania. E' un uomo di 59 anni, travolto dalla caduta di un albero ad Emmerich, nella Renania Settentrionale-Vestfalia. A causa della forte ondata di maltempo, è stato inoltre interrotto il traffico ferroviario a lunga percorrenza in tutto il territorio tedesco. Lo ha dichiarato una portavoce della Deutsche Bahn, la società ferroviaria tedesca.