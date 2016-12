Valls: "Quattro morti e 24 feriti nelle inondazioni" - Secondo l'ultimo bilancio diffuso dal premier Manuel Valls, quattro persone sono morte e 24 sono rimaste ferite dall'inizio delle inondazioni. Ventimila le persone evacuate e 17mila case senza luce, mentre l'allerta rimane al livello arancione in 19 dipartimenti: in cinque casi per le tormente previste e in 17 per rischio inondazioni. Valls ha annunciato che il governo ha già ricevuto almeno 300 richieste di dichiarazione di disastro naturale solo nella regione dell'Ile-de-France.



Paura per il Louvre - Venerdì l'acqua aveva raggiunto livelli mai visti negli ultimi 35 anni, tanto che i grandi musei della città, tra i quali il Louvre, erano corsi al riparo mettendo in sicurezza le opere che si trovano normalmente al piano terra. Secondo i meteorologi, le precipitazioni con il passare delle ore si sposteranno verso il nordovest della Francia, per cui l'allerta si dovrebbe spostare verso città come la storica Ruan o Giverny, dove si trova la casa-museo del pittore Monet, che ha già chiuso i battenti.



I tecnici ammettono: "Sottovalutata la piena" - La piena della Senna è stata "ampiamente sottovalutata" a causa di un problema tecnico, ammettono gli esperti. "Vigicrues", il sistema d'informazione francese sui rischi, ha riconosciuto l'errore dovuto a un "problema tecnico nella stazione idrometrica di Paris-Austerlitz". Sono quindi stati "sottovalutati i dati osservati", già da giovedì sera. Inizialmente, Vigicrues aveva annunciato una piena massima di 5 metri e 66, dati poi rivisti nettamente al rialzo. Poi, il picco massimo degli ultimi 30 anni.



Oltre 17mila case senza elettricità - E sono oltre 17mila le case che restano senza corrente elettrica a causa dei danni causati dalle inondazioni: è quanto riferiscono i responsabili di Rte, la rete elettrica nazionale. Il black-out riguarda 15.210 case nell'Ile-de-France, 550 nel Loiret e oltre migliaio nel Loir-et-Cher.