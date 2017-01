Maltempo in Europa: 60 vittime, in Francia 330mila case senza luce

Un'ondata di maltempo, con temperature polari, ha provocato in tutta Europa vittime, black-out elettrici e forti disagi ai tanti profughi bloccati nei campi di prima accoglienza. In una settimana si contano almeno 60 morti per il freddo. Una violenta tempesta invernale in Francia ha lasciato senza luce 330mila case nel Paese, mentre nel Regno Unito l'alta marea e la perturbazione hanno fatto scattare il rischio inondazioni.