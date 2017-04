Maltempo in Colombia, frane e alluvioni: almeno 254 morti, centinaia i dispersi

Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime delle inondazioni in Colombia . Il numero delle vittime è salito a 254 , almeno 400 i feriti e oltre 200 le persone ancora disperse in particolare nella zona di Mocoa , la città nel sud del Paese sommersa dal fango dopo che tre fiumi sono straripati. Il presidente Juan Manuel Santos ha ordinato lo stato di emergenza.

Ecatombe in Colombia: decine di morti per frane e alluvioni 1 di 30 Afp Afp Ecatombe in Colombia: decine di morti per frane e alluvioni 2 di 30 Afp Afp Ecatombe in Colombia: decine di morti per frane e alluvioni 3 di 30 Afp Afp Ecatombe in Colombia: decine di morti per frane e alluvioni 4 di 30 Afp Afp Ecatombe in Colombia: decine di morti per frane e alluvioni 5 di 30 Afp Afp Ecatombe in Colombia: decine di morti per frane e alluvioni 6 di 30 Afp Afp Ecatombe in Colombia: decine di morti per frane e alluvioni 7 di 30 Afp Afp Ecatombe in Colombia: decine di morti per frane e alluvioni 8 di 30 Afp Afp Ecatombe in Colombia: decine di morti per frane e alluvioni 9 di 30 Afp Afp Ecatombe in Colombia: decine di morti per frane e alluvioni 10 di 30 Afp Afp Ecatombe in Colombia: decine di morti per frane e alluvioni 11 di 30 Afp Afp Ecatombe in Colombia: decine di morti per frane e alluvioni 12 di 30 Afp Afp Ecatombe in Colombia: decine di morti per frane e alluvioni 13 di 30 Afp Afp Ecatombe in Colombia: decine di morti per frane e alluvioni 14 di 30 Afp Afp Ecatombe in Colombia: decine di morti per frane e alluvioni 15 di 30 Ansa Ansa Ecatombe in Colombia: decine di morti per frane e alluvioni 16 di 30 Ansa Ansa Ecatombe in Colombia: decine di morti per frane e alluvioni 17 di 30 Ansa Ansa Ecatombe in Colombia: decine di morti per frane e alluvioni 18 di 30 Ansa Ansa Ecatombe in Colombia: decine di morti per frane e alluvioni 19 di 30 Ansa Ansa Ecatombe in Colombia: decine di morti per frane e alluvioni 20 di 30 Ansa Ansa Ecatombe in Colombia: decine di morti per frane e alluvioni 21 di 30 Ansa Ansa Ecatombe in Colombia: decine di morti per frane e alluvioni 22 di 30 Ansa Ansa Ecatombe in Colombia: decine di morti per frane e alluvioni 23 di 30 Afp Afp Ecatombe in Colombia: decine di morti per frane e alluvioni 24 di 30 Afp Afp Ecatombe in Colombia: decine di morti per frane e alluvioni 25 di 30 Afp Afp Ecatombe in Colombia: decine di morti per frane e alluvioni 26 di 30 Afp Afp Ecatombe in Colombia: decine di morti per frane e alluvioni 27 di 30 Afp Afp Ecatombe in Colombia: decine di morti per frane e alluvioni 28 di 30 Afp Afp Ecatombe in Colombia: decine di morti per frane e alluvioni 29 di 30 Afp Afp Ecatombe in Colombia: decine di morti per frane e alluvioni 30 di 30 Afp Afp Ecatombe in Colombia: decine di morti per frane e alluvioni leggi dopo slideshow ingrandisci

"Nessuna notizia di centinaia di famiglie" - Il governatore della provincia di Putamayo, Sorrel Aroca, ha parlato di una "tragedia senza precedenti", sostenendo che ci sono "centinaia di famiglie non ancora trovate, interi quartieri persi".



L'area maggiormente colpita è quella della città di Mocoa. Il quotidiano locale Caracol Radio scrive che "la situazione nella città, colpita da una valanga di fango dopo lo straripamento di tre fiumi", a causa delle intense piogge, è "devastante". Il sindaco di Mocoa, Jose Antonio Sanchez, ha spiegato che la sua città è "totalmente isolata", senza elettricità e acqua e che i quartieri colpiti sono almeno diciassette.



"Il fango ha travolto tutto" - La tragedia si è verificata nella notte, quando inaspettatamente un'ondata di fango, acqua e pietre ha travolto la cittadina addormentata. All'origine di tutto ci sarebbe lo straripamento di tre fiumi, causato a sua volta dal maltempo e dalle forti piogge. Molti dei residenti non hanno avuto il tempo di salire in cima alla loro case o sui tetti per ripararsi dalla violenza della natura, e sono stati travolti. Testimoni hanno raccontato di edifici che ondeggiavano, mentre altri hanno postato video sui social network con scene di distruzione, pezzi di legno e detriti per strada.