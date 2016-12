Maltempo in Belgio: almeno una vittima, dispersa una 80enne

Continua il maltempo in Belgio, dove una nuova ondata di violenti temporali si è abbattuta soprattutto sulla regione della Vallonia, provocando numerose inondazioni con un bilancio provvisorio di un morto e un disperso. La vittima è un automobilista che ha perso il controllo del suo camioncino all'altezza di Yves-Gomezée. Dispersa, invece, una signora di 80 anni, trascinata via dalle acque in piena nella zona di Welkenraedt.