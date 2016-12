8 settembre 2015 Maltempo in Andalusia, due morti

Auto trascinate da fiumi di fango Le due vittime sono state "inghiottite" dai corsi d'acqua causati dalle forti piogge. Un vero e proprio inferno di fango quello filmato dai cittadini nel sud della Spagna

13:44 - Inferno di fango in Andalusia, regione colpita da violenti temporali che hanno causato due morti, vicino a Granada, e molti danni e disagi in svariati paesi del sud della Spagna. Ad Adra un fiume di fango ha trascinato via auto e mezzi pesanti e i palazzi delle strade sono diventati gli argini di nuovi impetuosi corsi d'acqua. Ma non solo Adra, come dimostrano i video pubblicati in Rete, molte città sono state colpite dall'alluvione che ha fatto cadere 87mm di pioggia a Murcia, 80mm a San Javier, 54mm a Malaga, 51mm ad Albacete, 34mm ad Alicante e oltre 150mm di pioggia appunto ad Adra.

Le due vittime, una di 61 anni e l'altra di 50, sono state "inghiottite" dai fiumi di fango creati dalle forti piogge nei comuni di Polopos e a Albunol.