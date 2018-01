5 gennaio 2018 07:35 Maltempo, "Cyclone bomb" sugli Usa: sei morti, migliaia di voli cancellati LʼEast coast affronta la tempesta: temperature fino a -16 gradi a New York mentre le precipitazioni potrebbero portare accumuli di 15 cm di neve. Florida imbiancata. In 67mila senza luce

La tempesta "Cyclone bomb" ("Ciclone bomba") ha colpito il nord-est degli Stati Uniti con neve, vento e temperature glaciali. Almeno sei le vittime e oltre 2.800 voli cancellati All'aeroporto "La Guardia" di New York è rimasto a terra il 90% dei voli, bloccato il Jfk. American Airlines ha sospeso le partenze da Boston e i voli sono limitati anche al "Newark Liberty", in New Jersey. In 67mila senza luce.

La costa orientale degli Stati Uniti, già alle prese da 10 giorni con un gelo polare, si prepara alla neve e a un "ciclone bomba". A cominciare dalla parte settentrionale della Florida, dove non nevica dal 1989, per risalire fino al Maine, l'equivalente invernale di un uragano sta per abbattersi con ghiaccio, neve e venti dannosi. Potrebbe essere il più forte in decenni a colpire in questo periodo dell'anno il New England, regione che comprende gli Stati di Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut e Rhode Island.



Dal punto di vista meteorologico, si sta verificando quella che in Usa viene chiamata "bombogenesis": capita quando un ciclone si intesifica a causa di un improvviso e rapido calo della pressione al centro della tempesta stessa. Parlare di "ciclone bomba" potrebbe essere fuorviante visto che il nome fa riferimento al forte calo della pressione (di almeno 24 millibar in 24 ore) e non necessariamente ha gli effetti della tempesta.