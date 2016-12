Maltempo Cile, almeno sette morti

Sono almeno sette i morti in Cile per l'ondata di maltempo che da alcuni giorni sta colpendo l'America Latina. Danni e sfollamenti anche in Paraguay, Uruguay e Argentina. La presidente cilena, Michelle Bachelet, ha visitato il porto di Tocopilla, nella regione di Antofagasta, uno dei luoghi più colpiti dalle piogge torrenziali, dove il suo governo ha deciso di mantenere anche nei prossimi giorni lo stato di emergenza.