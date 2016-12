9 agosto 2015 Maltempo Birmania, alluvioni colpiscono un milione di persone: almeno 99 vittime Gran parte del Paese è stata colpita dalle piogge monsoniche e in alcune zone le case sono quasi completamente sommerse dall'acqua Tweet google 0 Invia ad un amico

15:08 - Si avvicina al milione il numero di persone colpite dalle alluvioni in Birmania, mentre il bilancio delle vittime ha toccato quota 99, secondo quanto ha riferito il direttore del ministero della Previdenza sociale Phyu Lei Lei Tun. Gran parte del Paese è stata colpita dalle piogge monsoniche e in alcune zone le case sono quasi completamente sommerse dall'acqua. L'Onu si è impegnato a dare aiuti per nove milioni di dollari.