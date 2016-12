Maltempo,aeroporto San Paolo chiuso

L'aeroporto nazionale di Congonhas, nella zona sud di San Paolo, è stato chiuso a causa delle forti piogge abbattutesi sulla capitale e i voli in arrivo sono stati dirottati all'aeroporto internazionale di Guarulhos. Scattato l'allarme per possibili allagamenti in diverse zone della metropoli. Si segnalano lunghe code di traffico. Rallentate anche le operazioni della metro e di cinque linee del treno leggero di superficie.