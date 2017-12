Malta, tre incriminati per l'omicidio della giornalista Daphne Galizia

L'autorità giudiziaria di Malta ha incriminato tre uomini per l'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia. I responsabili si sono dichiarati non colpevoli dopo essere stati arrestati lunedì assieme ad altre sette persone. Si tratta dei fratelli Alfred e George Degiorgio e di Vince Muscat, conosciuti negli ambienti della criminalità e noti alla polizia. Non è ancora chiaro se ci sia un mandante dietro il delitto.