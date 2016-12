11:29 - Il malore di due passeggeri e 11 membri dell'equipaggio ha fatto scattare stamani l'emergenza a Fiumicino su un volo della Us Airways. Il volo partito da Tel Aviv e diretto a Philadelphia è atterrato all'aeroporto capitolino proprio per provvedere alle cure di chi ha accusato il malore. Passeggeri ed equipaggio accusavano conati di vomito e occhi arrossati. Personale del Pronto soccorso dello scalo capitolino in azione.