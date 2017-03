Mali, tre gruppi jihadisti si uniscono e giurano fedeltà ad Al Qaeda

Tre fazioni di fondamentalisti islamici del Mali si sono fuse e hanno dichiarato fedeltà al gruppo terroristico Al Qaeda. In un video messo in Rete, riferisce il sito di informazione sull'attività terroristica Site, i leader di Ansar Dine, di al-Mourabitoun e di Al Qaeda nel Maghreb islamico hanno dichiarato ufficialmente la loro fusione in un nuovo gruppo denominato "Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimeen".