Mali, commando tenta di attaccare l'hotel degli stranieri: neutralizzato

Attacco all'hotel Nord Sud a Bamako, capitale del Mali. Lo riferisce una fonte diplomatica francese aggiungendo che "l'attacco è già stato neutralizzato". La struttura, oltre a un contingente militare francese, ospita militari Ue in missione. Testimoni aggiungono di aver udito una sparatoria e un'esplosione. Il 20 novembre 22 persone furono uccise nell' attentato a Radisson Blu , da parte di un commando legato ad Al Qaeda.

"Uomini armati hanno attaccato un campo di addestramento militare dell'Unione europea a Bamako", ha affermato un funzionario del ministero della Difesa e un testimone, stando a quanto riporta il sito de "Le Figaro".



"Gli aggressori hanno cercato di forzare l'entrata e le guardie appostate all'ingresso hanno aperto il fuoco. Un aggressore è stato ucciso. La sparatoria è proseguita per diversi minuti", ha precisato il testimone.



Contingente italiano a Bamako sta bene - Stanno tutti bene i militari del contingente italiano in Mali. Lo si apprende da fonti dello Stato maggiore della Difesa. Sono dodici, attualmente, i soldati schierati nel Paese africano in due distinte missioni dell'Unione europea. Sono tre quelli presenti a Bamako, la città dove è avvenuto l'attacco: sono stati contattati dall'Italia e stanno tutti bene. Nessuno è stato coinvolto.