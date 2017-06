Mali, attacco contro un residence di turisti: blitz in corso da parte dell'esercito

E' stato attaccato in Mali un residence turistico, molto popolare tra gli occidentali, alla periferia di Bamako, la capitale del Paese. L'assalto è stato compiuto da un gruppo jihadista. Il governo annuncia che è in corso un blitz ma ci sarebbero già delle vittime. Diversi anche gli ostaggi, molti di nazionalità francese.

Venti ostaggi liberati, due morti - Le forze speciali maliane intervenute sul posto hanno liberato almeno 20 ostaggi prigionieri dei jihadisti che hanno attaccato un resort frequentato da occidentali vicino a Bamako, la capitale del Mali. Lo scrivono su Twitter media africani secondo i quali le autorità confermano la morte di due persone, tra cui un franco-gabonese.



Il governo cerca di minimizzare - "Le forze di sicurezza sono in campo. Il Campement Kangaba è bloccato e un'operazione è in corso" dopo che il resort è stato attaccato da uomini armati, ma "la situazione èsotto controllo". Lo ha detto il portavoce del ministero maliano della Sicurezza, Baba Cisse, raggiunto telefonicamente. Campement Kangaba è un resort di lusso frequentato da espatriati occidentali e si trova alle porte di Bamako.



Onu: vittime e ostaggi in attacco resort - Ci sono "vittime e ostaggi" nell'attacco terroristico in corso in un resort poco fuori Bamako, la capitale del Mali. Lo riferisce il capo della missione Onu nel Paese.



Gridavano "Allah Akhbar", molti ostaggi francesi - I jihadisti che hanno attaccato il resort gridavano "Allah Akhbar" al momento dell'assalto. Lo scrivono su Twitter media francesi, secondo cui diversi ostaggi sarebbero transalpini, citando alcuni di loro che sono riusciti a fuggire.