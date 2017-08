Mali, assalto a 2 basi delle Nazioni Unite: ancora no rivendicazioni

Sei agenti della sicurezza sono stati uccisi e sei feriti in un assalto da parte di bande di uomini armati al quartiere generale dell'Onu di Timbuktu in Mali. In precedenza, sempre in giornata, era stata anche attaccata la base delle Nazioni Unite a Douentza nella regione centrale del Paese, dove erano stati colpiti a morte un casco blu, di cui non è stata resa nota la nazionalità, e un soldato maliano. Ancora nessuna rivendicazione.