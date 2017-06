Malesia, un concorso: mille dollari a chi dimostra come "evitare" l'omosessualità

Fino a mille dollari di premio a chi dimostrerà, attraverso un video, come evitare l'omosessualità. Questo il concorso lanciato dal ministero della Salute della Malesia, Paese in cui l'orientamento sessuale è ufficialmente vietato; la legge prevede infatti per i "colpevoli" pene detentive, punizioni corporali e multe. Il contest è stato ideato per promuovere le "pratiche di vita sane". Gli attivisti per i diritti degli omosessuali condannano l'iniziativa.