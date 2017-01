Malesia, scontro fra navi: 300 tonnellate di petrolio in mare

E' allarme ambientale nei mari del sud della Malesia per uno scontro fra una nave battente bandiera di Singapore ed un'altra di Gibilterra che ha causato la fuoriuscita di 300 tonnellate di petrolio. La "Wai Hai 301" e la "APL Denver" sono entrate in collisione la scorsa notte di fronte al porto di Johor. Otto navi sono impegnate nelle operazioni per ripulire le acque. Le autorità locali stanno investigando sulle cause dell'incidente.