Malesia, nudi sul monte sacro: arrestati L'accusa: "Hanno provocato il terremoto"

Una ragazza inglese, due sorelle canadesi e un ragazzo olandese sono stati arrestati in Malesia per essersi denudati sul Monte Kinabalu. La loro colpa sarebbe quella di aver profanato un luogo sacro, oltraggiando gli dei e provocando la scossa terremoto del 5 giugno nella quale sono morte 18 persone. I quattro turisti si sono dichiarati colpevoli di atti osceni in luogo pubblico e rischiano ora tre mesi di reclusione.