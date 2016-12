Malesia, arrestati 9 jihadisti dell'Isis: progettavano attentati

Tra le persone finite in manette figurano anche i due malesi ricercati per aver lanciato una granata contro un locale a Kuala Lumpur il 28 giugno, ferendo 8 persone. L'attacco era stato ordinato da un altro malese, pure lui arrestato, coinvolto nel reclutamento di militanti e già combattente in Siria assieme alla moglie nel 2014. I tra stranieri, di cui il capo della polizia non ha rivelato la nazionalità, sono stati arrestati il 2 agosto a Kuala Lumpur, dove stavano cercando documenti falsi prima di spostarsi in Medioriente per condurre attacchi.



La Malesia ha arrestato oltre 200 sospetti jihadisti dal febbraio 2013 mentre, secondo i dati del ministero dell'Interno, sono 132 i cittadini malesi che combattono tra le fila dell'Isis in territorio iracheno o siriano.