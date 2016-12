Malesia, 27enne biologo fiorentino muore durante immersione

Esperto subacqueo, Lorenzo sarebbe deceduto proprio durante un'immersione legata al progetto per il quale lavorava da quasi un anno e mezzo.



Forse un malore alla base della tragedia - La notizia della morte è arrivata al coordinatore del Master dell'Ateneo fiorentino, il professor Giacomo Santini, direttamente dal coordinatore dell'Università di Bruxelles. "Lo avevo conosciuto a dicembre - spiega il professor Santini - durante una riunione dei partecipanti al Master. Lui era all'ultimo semestre ed era in Malesia per terminare la sua tesi sugli squali". "Per quanto mi hanno spiegato, ma sono notizie di terza mano - conclude il professore - avrebbe avuto un malore e chi era con lui lo ha riportato subito in superficie ma non c'era più niente da fare".



Il ricordo degli amici su Facebook - "Sei stato un grande, una persona come poche lo sono. Mi ricordo estati passate insieme, partite di calcetto come fossero finali di Champions League, la tua disponibilità, il tuo sorriso onesto". Così, su Facebook, gli amici ricordano Lorenzo.



Tra gli amici di sempre la notizia si è diffusa subito e sono stati molti quelli che tramite i social hanno voluto esprimere il proprio dolore: "Una grande persona, un gran lottatore. Addio grande Bore...", scrive un altro amico. "Per tutto quello che abbiamo condiviso, per tutto quello in cui abbiamo sempre sognato !!!!!! Capitano in campo Capitano nella vita, ciao Lore!!!!!".



"Non ho brutti ricordi con te, solo solo bei ricordi che strappano ogni volta che ci ripenso una risata sincera. Per questo sei e resterai per sempre nel mio cuore. sempre. Ciao Lore", aggiunge un altro.