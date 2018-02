Maldive, giovedì riunione Consiglio di Sicurezza dell'Onu

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà giovedì a porte chiuse per discutere la crisi politica nelle Maldive, dopo la proclamazione dello stato di emergenza decisa dal presidente Abdulla Yameen. Il Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha chiesto al governo dell'isola di revocare lo stato di emergenza mentre il responsabile per in Diritti umani, Zeid Raad al Hussein, ha accusato il governo di voler "distruggere la democrazia".