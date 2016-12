Maldive,ex presidente:farò appello

L'ex presidente delle Maldive Mohamed Nasheed ha deciso di presentare appello presso la Corte Suprema per la condanna a 13 anni di carcere inflittagli per una accusa di "terrorismo" legata alla decisione, quando era al potere, di far arrestare un giudice. L'ex capo di Stato ha chiesto che al suo caso sia data una "soluzione politica", ma l'attuale presidente Abdulla Yameen ha risposto che per questo prima si deve esaurire il processo giudiziario.