Malaysia, rogo in una scuola religiosa islamica: strage di giovani

Almeno 25 persone, la maggior parte delle quali ragazzi, sono morte in un incendio divampato in una scuola religiosa islamica nei dintorni di Kuala Lumpur. Lo riferiscono i vigili del fuoco della Malaysia. Le fiamme sono partite nelle prime ore del mattino alla sommità di un edificio di tre piani che si ritiene sia un dormitorio.

Le vittime sono 23 adolescenti e due adulti. I corpi dei ragazzi sono stati trovati accatastati gli uni sugli altri, suggerendo l'ipotesi di una fuga precipitosa per cercare scampo dalle fiamme. La polizia sta lavorando per confermare il numero delle vittime e capire le cause dell'incendio.



La scuola islamica aveva appena fatto richiesta per l'approvazione della sicurezza dell'edificio, hanno rivelato le prime indagini, secondo quanto riferito da un funzionario dei vigili del fuoco.