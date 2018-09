Malata di Alzheimer riconosce per un attimo la nipote e le dice: "Ti amo"

Una signora anziana viene imboccata, come una bambina, da una ragazza molto più giovane. A un certo punto alza lo sguardo e i suoi occhi si illuminano come se avesse rivisto la persona davanti a lei dopo molto tempo. La osserva per qualche istante e le dice solo due parole: "Ti amo", poi entrambe scoppiano a piangere. Questo video è diventato virale sui social e mostra una nonna malata di Alzheimer che in un attimo di lucidità dalla malattia riconosce la nipote. Immagini toccanti che hanno commosso il web.