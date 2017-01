Malala: "Il decreto contro i rifugiati di Trump mi spezza il cuore"

"Mi si spezza il cuore nel vedere che il presidente Usa chiude la porta ai bambini, alle madri e ai padri che fuggono dalla violenza e dalla guerra". Così l'attivista e premio Nobel per la pace 2014 Malala Yousafzai sul decreto anti-rifugiati di Donald Trump, che sospende per tre mesi l'ingresso negli Usa di cittadini di sette Paesi musulmani. "Voltate le spalle alle persone che hanno lavorato duramente per il Paese in cambio di una nuova vita".