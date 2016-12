Malaga, un'attivista salta nell'arena per proteggere il toro

Quando l'ha visto accasciato a terra, ormai stremato, non si è trattenuta: è saltata ne La Malagueta, l'arena di Malaga durante la corrida e ha parato il toro col suo corpo. Protagonista Virginia Ruiz, un'attivista 38enne che ha ricavato sputi e insulti e una multa di 6mila euro da pagare. "Ho cercato di dargli il mio conforto prima che lasciasse questa terra - ha detto - Il salto nell'arena non era programmato, ho agito d'impulso". La storia e il video stanno facendo il giro del mondo.

In Spagna da tempo gli attivisti si oppongono alle corride e aumentano le polemiche per il numero crescente di persone uccise dai tori. Nei giorni scorsi un torero è stato incornato per la seconda volta nel giro di tre mesi.