Mafia capitale, De Blasio: "Marino è coraggioso, merita molto credito"

"Ignazio Marino è stato coraggioso. Merita molto credito per quello che sta facendo nella lotta alla mafia ed alla corruzione". Lo ha detto il primo cittadino di New York Bill de Blasio incontrando il collega romano. "E' un mio piacere ed un mio onore essere in contatto con un amico come Marino", ha aggiunto. "Se a fine giornata non hai tanti nemici vuol dire che non hai fatto la cosa giusta", ha commentato il sindaco di Roma.