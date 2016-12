Maduro a militari: "Tenersi pronti"

Alta tensione in Venezuela dove il presidente Nicolas Maduro ha chiesto ai militari di tenersi pronti perché "il Paese è vittima di una guerra non convenzionale, economica, finanziaria, criminale e psicologica". Per Maduro i responsabili sono uomini di destra appoggiati dagli Stati Uniti. Una settimana fa Maduro ha perso le elezioni legislative e da gennaio il Parlamento sarà in mano all'opposizione.