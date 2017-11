Madrid, ex vicepresidente Catalogna si presenta davanti a giudici

Il vicepresidente catalano destituito, Oriol Junqueras, si è presentato stamani davanti ai giudici all'Audiencia Nacional che lo hanno convocato insieme agli altri ex membri del "govern" indagati per "ribellione". L'ex presidente Carles Puigdemont, in Belgio insieme ad altri quattro suoi ministri, ha fatto sapere invece che non tornerà in Spagna denunciando "un processo politico" nei propri confronti.