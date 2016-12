Madre morta,Giornata collera in MO

Una "Giornata di collera" è stata indetta per venerdì in Cisgiordania e a Gerusalemme est per la morte della palestinese Reham Dewabsheh. La donna fu arsa viva in un incendio doloso appiccato il mese scorso alla sua casa da due estremisti ebrei. Nell'attentato, che suscitò sdegno e forte commozione in tutto il mondo, morirono anche il figlio minore e il marito.