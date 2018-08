Madre e figlio si rincontrano dopo 68 anni: non si vedevano dalla fine della guerra di Corea

"Sang Chol!", ha urlato Lee Keum-seom , sudcoreana di 92 anni, scandendo in lacrime il nome di suo figlio 71enne. "Quanti figli hai?", ha aggiunto tenendo ben strette le sue mani. Sono passati 68 anni dall’ultima volta che si sono visti, dai tempi della guerra di Corea , quando la donna era fuggita con la figlia, lasciando dietro di sé il marito e Ri Sang Chol , che aveva solo 4 anni. Dopo tutto questo tempo, Lee e Ri si sono potuti incontrare nuovamente in un resort del Monte Kumgang, nella Corea del Nord . Per decenni hanno vissuto separati dalle mine e dal filo spinato che dividono le due Coree dalla fine della guerra (1953).

L’incontro - Ri ha poi mostrato a Lee le fotografie di famiglia, tra cui quella del suo defunto papà: "Ecco papà". "Non avrei mai immaginato che sarebbe arrivato questo giorno - ha detto la signora Lee alla France Presse - non sapevo neanche se fosse vivo o morto".



Lo scenario - Ri e Lee non sono gli unici. Sono 89 le famiglie coinvolte in questi nuovi incontri, decisi dal presidente sudcoreano Moon Jae-in e dal leader Kim Jong-un nel vertice dello scorso aprile. Le famiglie trascorreranno circa 11 ore insieme nel Nord, spesso sotto il controllo di agenti nordcoreani, prima di separarsi di nuovo, probabilmente per sempre. Le persone separate a causa della guerra di Corea (1950-53) - conclusasi con un armistizio, non con un trattato di pace, e con la penisola divisa in due da una impenetrabile zona demilitarizzata - sono milioni. Tecnicamente le due Coree sono ancora in guerra e ogni scambio civile è vietato. Ma dal 2000 i due Paesi hanno consentito circa 20 incontri tra familiari divisi, a fronte di un miglioramento dei rapporti bilaterali.