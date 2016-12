27 novembre 2014 Madre 26enne malata di cancro: "In cima alla lista dei miei desideri? Sposarmi" Aimee Willett, giovane madre inglese, si prepara ad affrontare quello che potrebbe essere il suo ultimo Natale: "Vorrei passarlo a casa, con i bambini" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:17 - Aimee Willett, giovane madre inglese di due figli, è risultata positiva allo screening oncologico per il tumore alla cervice. I medici ritengono difficile che possa arrivare al 2016. Willett ha deciso di dare battaglia per abbassare la soglia di prevenzione del tumore, che è sempre più frequente nelle giovani tra i 25 e i 29 anni.



Ma la ragazza, che in seguito alla scoprta del tumore ha dovuto lasciare il lavoro, ha molti altri progetti. "In cima alla lista c'è sposare il mio fidanzato", padre dei due figli di 3 e 8 anni. "Poi vorrei portare i bambini a vedere Disneyland Paris e lo spettacolo di luci della Tour Eiffel" continua. "Mi piacerebbe anche partecipare alla Race for Life - una competizione sportiva di sole donne che mira a raccogliere fondi per la ricerca -, e taglaire il traguardo per loro, sia che mi vedano farlo camminando,strisciando o portata a braccia".