Madeira, un albero cade sulla folla a una festa religiosa: 12 morti

Tragico incidente a Madeira, in Portogallo: 12 persone sono morte, uccise dalla caduta di un albero. In questi giorni nell'isola si festeggia la patrona e per l'occasione nella zona si raduna sempre una grande folla di residenti e turisti. L'albero è caduto mentre si stava preparando l'inizio della processione, che parte da quella pianta secolare, che era legata da due anni. Nell'incidente 52 persone sono rimste ferite, di cui 4 gravi.