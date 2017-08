Macron:vertice Francia-Germania-Italia-Spagna, anche su migranti

Un vertice a quattro tra Francia, Italia, Germania e Spagna è stato proposto per fine agosto dal presidente francese Emmanuel Macron. La riunione sarebbe l'occasione per affrontare le emergenze che l'Ue si trova ad affrontare in questi giorni, in particolare quella dei migranti. Una sessione a parte del summit sarebbe infatti dedicata a Ciad e Niger, due Paesi dai quali arrivano forti flussi migratori verso le nostre coste.