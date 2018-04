Macron: "Togliere ad Assad possibilità di usare armi chimiche"

L'intenzione della Francia con un eventuale intervento militare in Siria è quella di "togliere la possibilità di utilizzare armi chimiche" al regime di Assad, in modo che "mai più si debbano vedere le immagini atroci viste in questi giorni, di bambini e donne che stanno morendo". A chiarirlo è il presidente francese, Emmanuel Macron, che sulle tempistiche taglia corto: un eventuale attacco ci sarà "quando lo riterremo più utile ed efficace".