Macron: "Tendo mano all'Italia, lavorare insieme su euro e migranti"

Il presidente francese, Emmanuel Macron, vuole "tendere la mano al nuovo governo italiano" e "proporgli di continuare ad agire insieme su temi come sicurezza, immigrazione, su temi geopolitici, come pure sull'approfondimento della zona euro". Lo ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa a San Pietroburgo.

"Vedremo cosa sceglierà l'Italia, ho rispetto per questo grande Paese, che è sempre stato al nostro fianco". "Penso che sia un membro importante dell'Unione europea, un eminente alleato", ha aggiunto. "Non ho mai voluto dare lezioni all'Italia. Non l'ho mai fatto, cosp come non mi piace che si diano lezioni alla Francia", ha ancora affermato il presidente francese. "L'Italia ha giustamente la sua legittima fierezza".