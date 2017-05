Macron presidente, Merkel: "Una speranza per milioni di francesi"

"Merkel è molto contenta della elezione di Emmanuel Macron. Macron porta la speranza di milioni di francesi e anche di molte persone in Germania e in Europa". Lo ha detto il portavoce della cancelliera tedesca, sottolineando come Macron abbia "condotto una campagna per l'Europa, per l'apertura al mondo, invece dell'isolamento: tutti punti decisivi per un rapporto di fiducia con la Germania".