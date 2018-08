Macron: "Per i demagoghi un ponte crolla ed è colpa dell'Europa"

Al termine della visita a Helsinki, il presidente francese ha voluto sottolineare che "c'è chi dimentica quello che l'Europa ha portato in 70 anni, e vuole soltanto una cosa: la divisione, la chiusura nazionalista dietro ogni piccola cosa che ci separa". Per coloro che Macron ha definito "i demagoghi" c'è "la menzogna di Stato per cui le nostre responsabilità come dirigenti non esistono e sono sempre rigettate su altri. Su uno strano leader che decide al nostro posto".



Pur senza nominarlo, il presidente francese ha fatto chiaramente riferimento a Matteo Salvini che ha accusato la politica di austerità europea di essere responsabile del crollo del ponte di Genova. Il vicepremier si è inoltre più volte scagliato contro la Francia in tema immigrazione, accusando Parigi di aver respinto, da inizio del 2017, "più di 40mila immigrati alle frontiere con l'Italia, altro che solidarietà e accoglienza".



Salvini a Macron: "Si occupi dei francesi, ha i sondaggi al minimo" - La risposta di Matteo Salvini non si è fatto attendere e, ai microfoni di Corriere Tv ha detto: "Macron dovrebbe occuparsi dei francesi visto che i sondaggi dicono che ha il minimo storico di popolarità in Francia. Non penso che attaccare Salvini gli porti questo gran consenso a Parigi, Marsiglia o Lione. La vediamo in maniera diversa su immigrazione, Europa, banche, finanze, Libia".