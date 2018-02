Macron: l'intervento militare in Libia è stato un "grave errore"

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che l'intervento militare in Libia è stato un "grave errore" perpetrato dalle grandi potenze mondiali. "Non era la giusta soluzione in quanto quest'azione militare non rientrava in una chiara tabella di marcia politica e diplomatica chiara", ha spiegato all'aeroporto Tunis-Carthage, poco prima di ripartire per Parigi, al termine della visita ufficiale di due giorni in Tunisia.