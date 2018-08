Macron: "Italia contro Ue su migranti non su fondi strutturali"

"L'Italia è contro l'Europa che non è solidale sul piano migratorio, ma è per l'Europa dei fondi strutturali, quando sento certi ministri": lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron. "Il presidente Conte - ha aggiunto Macron - lo sa bene d'altra parte, è su una linea molto strutturata. L'Ungheria di Orban non è mai stata contro l'Europa dei fondi, ma è contro l'Europa quando si tratta di tenere grandi discorsi sulla cristianità".