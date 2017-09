Macron, il suo numero di telefono finisce su Internet

Il numero di telefono del Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron , è comparso sul Web dopo il furto dello smartphone di un giornalista in possesso del suo contatto. Secondo quanto riportato dalla rivista Challenges, il presidente è stato raggiunto da più un centinaio di messaggi "non sempre lusinghieri" prima della rimozione del numero.

Il contatto registrato sullo smartphone trafugato era stato utilizzato durante la campagna elettorale per restare in contatto con i media francesi. Per questo sarebbe ancora a disposizione di molti giornalisti. E sarebbe proprio nella rubrica di un cronista che il ladro avrebbe trovato il numero di uno dei cellulari in uso al capo dello Stato.

Sempre secondo Challenges, i membri del governo usano regolarmente il telefonino, nonostante i rischi per la privacy.