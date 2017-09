Macron: "Francia e Italia ok su Fincantieri, Tav e Libia"

"Abbiamo coniugato l'interesse italiano e quello francese e questo accordo consente a Fincantieri di essere un operatore duraturo ed avere la leadership industriale" ha detto Macron. "Con l'accordo abbiamo trovato l'equilibrio per ottenere l'ottimo da parte di entrambi i paesi - ha proseguito -: con l'accordo precedente avevamo un'inquietudine strategica, ora invece la leadership industriale è dell'Italia rispettando però l'interesse strategico francese".



Il premier Gentiloni ha definito l'accordo "ottimo" e ha sottolineato il modo in cui vi si è giunti. "Noi siamo riusciti, e questa è l'unica cosa trasferibile nel metodo, dopo qualche incomprensione a lavorare bene insieme e devo ringraziare tutti i ministri italiani e francesi per lo spirito con cui hanno lavorato - ha detto - ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo trovato la soluzione". Su Stx-Fincantieri "è solo un primo passo di un ambizioso progetto che è provare a creare insieme un grande player mondiale dell'industria navale, civile e militare - ha proseguito -. Una grande ambizione che non si risolve dopodomani: il gruppo di lavoro lavorerà 7-8 mesi. Ci sono tutte le condizioni perché il percorso si concluda positivamente e crei una grande novità mondiale".



Per quanto riguarda la Tav Gentiloni ha detto che "l'importanza strategica della linea Torino-Lione viene rafforzata. Un gruppo di lavoro lavorerà per migliorare la competitività di questa infrastruttura a livello europeo".



Nessun accordo su Tim - In occasione dell'incontro a Lione che ha portato all'accordo su Stx-Fincantieri, si è parlato anche del caso Tim. Per il presidente francese Emmanuel Macron "è essenziale che gli operatori rispettino i diritti, sia Telecom che le società francesi". Paolo Gentiloni ha invece sottolineato come Vivendi e Telecome siano "aziende private a cui chiediamo solo rispetto delle leggi italiane e delle regole europee, in Italia come in Francia".