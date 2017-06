Macron: "Europa destino comune, non è un supermercato"

"I Paesi che non ne rispettano le regole devono trarne tutte le conseguenze politiche. E non è solo un dibattito Est-Ovest. Parlerò con tutti e con rispetto, ma non transigerò sui principi dell'Europa, sulla solidarietà e i valori democratici", ha ricordato il presidente francese.



"Le ineguaglianze si aggravano" - La democrazia non si costruisce dall'esterno senza coinvolgere i popoli, "la guerra in Libia è stata un errore. Quando guardiamo il Pianeta oggi, che cosa vediamo? Un'ascesa delle democrazie illiberali e degli estremismi in Europa, il risorgere di regimi autoritari che mettono in discussione la vitalità democratica, e gli Stati Uniti d'America che in parte si ritirano dal mondo. Le crisi si moltiplicano in Medio Oriente e nel Golfo, le ineguaglianze si aggravano ovunque nel mondo", ha commentato Macron.



Queste instabilità, secondo il presidente francese, non hanno "una sola causa". "Nascono in parte dalle disuguaglianze profonde provocate dall'ordine mondiale, e dal terrorismo islamista. A questi squilibri si aggiunge quello del clima", è il pensiero di Macron. "Quelli che pensano che la lotta contro il riscaldamento climatico sia un capriccio si sbagliano profondamente. Il punto fondamentale quindi non è sapere se esiste o no una leadership francese, se gonfiamo il petto più degli altri. La questione è difendere il nostro bene comune, ovvero la libertà e la democrazia, e capire come possiamo vincere questa battaglia di cui l'Europa, ne sono convinto, porta la responsabilità".



Secondo l'inquilino dell'Eliseo, "bisogna creare un'Europa che protegga, dotandoci di una vera politica di difesa e di sicurezza comune". "Dobbiamo essere più efficaci davanti alle grandi migrazioni, riformando profondamente il sistema di protezione delle nostre frontiere, la politica migratoria e il diritto di asilo", ha insistito Macron.