Macedonia, tre scosse di terremoto: panico tra la popolazione

La parte sud-occidentale della Macedonia è stata colpita da tre terremoti tra i 4.1 e i 4.9 gradi della scala Richter. Lo riporta l'agenzia stampa macedone Mia. Secondo gli istituti sismici europei, l'epicentro è stato a 85 km a sud ovest di Skopje e le scosse sono state sentite a Kicevo, Bitola, Ohrid, Skopje e nella vicina Albania. Molte le persone che in preda al panico a Bitola sono usciti in strada. Non ci sono notizie di feriti o danni.